De federale formatie, de zaak-Delphine Boël en het Nederlands van Elio Di Rupo: Arjen Lubach haalt België door de mangel

In Nederland heeft het satirische programma "Zondag met Lubach" met gastheer Arjen Lubach een uitzending aan België gewijd. Daarin steekt hij de draak met de aanslepende federale formatie, maar ook met het Nederlands van oud-premier Elio Di Rupo (PS), de flater van oud-premier Yves Leterme (CD&V) die ooit de Marseillaise in plaats van de Brabançonne zong en de vele regeringen in ons land. Tegelijk draagt hij een opmerkelijke oplossing voor alle problemen aan. Bekijk het resultaat in bovenstaande video.