Acteur Max von Sydow (90) overleden, bekend van "Het zevende zegel", maar ook "Game of thrones"

In de James Bond-film "Never say never again" (1983) speelde hij de klassieke Bondslechterik Blofeld tegenover Sean Connery die voor de laatste keer (en na een tussenpauze) opnieuw Bond speelde. De titel van de films is daar trouwens een verwijzing naar. Leuk detail: Von Sydow weigerde enkele jaren daarvoor de rol van Bond in "Dr No", de eerste Bondfilm met Sean Connery.

Lees verder onder het fragment uit "Never say never again":