Brand appartementsgebouw aan station Gent: bewoners tijdelijk geëvacueerd

De brand ontstond op de 3e verdieping van een appartementencomplex in de Ganzendries, op een steenworp afstand van het Sint-Pietersstation. Eén van de 20 appartementen vatte vuur rond 08.00 uur deze ochtend. De hulpdiensten evacueerden 15 aanwezige bewoners. Zij konden tijdelijk terecht in een nabijgelegen schooltje. De brand was al snel onder controle.

"Twee personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademden", zegt Alisa Coessens van Brandweerzone Centrum. De Ganzendries was door het incident een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.