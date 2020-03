Bill Clinton over affaire met Monica Lewinsky: "Manier om met druk, ontgoocheling en angst om te gaan"

Bill Clinton reageert emotioneel als hij de vraag krijgt waarom hij toendertijd een affaire begon met Lewinsky. "We hebben allemaal bagage in ons leven en soms doen we dingen die we niet zouden moeten doen", zegt hij. "Niemand denkt er bewust over na. Dat is niet de reden waarom mensen domme dingen doen. Niemand gaat er letterlijk bij zitten en denken, "Ik ga een echt onverantwoord risico nemen, het is slecht voor mijn familie, voor mijn land, voor de mensen die met mij werken." Dat is niet hoe het gebeurt."

Hij beschrijft hoe de affaire deels het gevolg was van "de druk, de ontgoochelingen, de angsten, wat dan ook, van het leven. Het was iets wat ik gebruikte als een manier om jarenlang met mijn angsten om te gaan." Hij voegt eraan toe: "Het is alsof je wankelt, je zit in een gevecht dat 15 ronden had moeten duren maar intussen al 30 ronden aan de gang is. En hier is wat je gedachten even afleidt. Dat is wat er gebeurt."

Het is geen verdediging, zegt hij, wel een verklaring.