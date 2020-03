Brandweerman aangevallen door wilde kat, vangnet ook vernield

De serval kan tot een meter groot worden en weegt tussen 10 en 15 kilo. Het dier verblijft momenteel in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Hun slogan, "enkel een idioot neemt een exoot als huisgenoot" blijkt te kloppen.

Voorlopig zit de kat apart van de zes andere servals die in het centrum verblijven, en die ook allemaal in Brussel in beslag werden genomen. De dierenarts ging ondertussen langs in het centrum en stelde vast dat het een vrouwtje is en dat het een gezond dier is. Het is het eerste vrouwtje, de andere zes servals zijn allemaal mannetjes. Het natuurhulpcentrum is momenteel bezig met een grote transportactie om alle servals naar een natuurgebied in Afrika over te brengen. En goed nieuws, de laatste serval kan er ook nog bij.