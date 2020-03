Busbedrijf De Zigeuner uit Diepenbeek over quarantaine in Noord-Italië: Niemand boekt nog, onze bussen staan stil"

Niet alleen de skireizen vallen weg, ook veel scholen overwegen om hun geplande reizen naar Italië te annuleren. "Het wordt moeilijk want we krijgen ook geen andere boekingen meer binnen", gaat Vanheusden verder. "Mensen hebben schrik. We zitten hier echt zonder werk. De enige telefoons die we nog krijgen zijn er van ongeruste klanten."

De zigeuner hoopt dat de overheid een duidelijke beslissing neemt over reizen naar Italië. "Een reis annuleren uit voorzorg voor het coronavirus is nu niet gedekt door de verzekering. Als er een verbod op reizen komt, dan kunnen we een beroep doen op de calamiteitenverzekering."