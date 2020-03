CD&V houdt het been stijf: "N-VA moet kans krijgen volwaardig te participeren"

"Wij hebben een duidelijk probleem met een aantal vetopartijen die veto's uitspreken tegenover andere partijen", laat Europees Parlementslid en oud-minister Kris Peeters optekenen. "Dit is, denk ik, een heel ernstig probleem dat niet voldoende kan worden benadrukt. Het gaat hier in eerste instantie over de PS en Ecolo, die weigeren met andere partijen te spreken." Peeters vindt dat dit probleem eerst moet worden "uitgeklaard", maar zegt óók dat hij "nergens een veto stelt".

Ook partijvoorzitter Joachim Coens benadrukt in "Terzake" dat in deze informatieronde partijen geen veto's zouden mogen stellen. "Wat wij niet aanvaarden is dat er niet aan tafel wordt gekomen wordt door iedereen, omdat men a priori - zelfs in een informatieronde - stelt dat men niet in een bepaalde constellatie aan tafel wil zitten. Laat ons de partijen die aan tafel willen komen, samenbrengen en het gesprek voeren zodat de zaak kan vooruitgaan."