Help, mijn trip naar Amerika valt in het water door Trumps inreisverbod: wat nu?

Dat is ook het standpunt van Pierre Fivet van de Associatie van Belgische Touroperators (ABTO): "De boodschap die ik op dit moment al kan geven, is: hebt u vragen over uw reis in de nabije toekomst, neem dan contact op met uw reisbureau of touroperator. Zij zullen geval per geval bekijken en gaan er alles aan doen om de reizigers bij te staan. Daar zijn zij in gespecialiseerd." De sector beraadt zich intussen over hoe dit probleem aangepakt moet worden, "omdat de situatie erg complex is".