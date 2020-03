Coronavirus doet sector zakenreizen veel pijn: tot 60 procent minder omzet

Sinds 20 februari worden reiskantoren voor zakenreizen overstelpt met annulaties. Geplande reizen worden, indien mogelijk, uitgesteld tot er meer duidelijkheid komt over het virus. We zien dagen met tot 50, zelfs 60 procent minder boekingen.", zegt Jan Van Steen.

Maar minder boekingen betekenen niet minder drukte . " Het is in veel kantoren alle hens aan dek om tickets om te boeken en om luchtvaartmaatschappijen en klanten te contacteren om te zien wat mogelijk is."

Hoelang kan de sector deze situatie nog aan? "We krijgen optimistische signalen vanuit China dat de verdere uitbraak van het virus daar min of meer onder controle is. We hopen dat we binnen vijf of zes weken ook in Europa opnieuw wat normale economische activiteit zullen krijgen en dat bedrijven de dienstreizen die ze hebben uitgesteld dan opnieuw zullen boeken", zegt Jan Van Steen.