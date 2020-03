Liveblog - Heel Italië gaat nu in lockdown: "Iedereen blijft thuis, enkel verplaatsingen voor werk of noodgevallen"

In ons land zijn er momenteel 239 bevestigde patiënten met het nieuwe coronavirus. "Maar het werkelijke aantal ligt wellicht vele malen hoger", zegt infectiologe Erika Vlieghe. "Sinds een aantal dagen focussen we ons vooral op de patiënten die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat komt door de beperkte labocapaciteit, maar ook door de beperkte mankracht. Net voor die patiënten is het belangrijk om te weten wat ze hebben. Voor henzelf, maar ook voor het ziekenhuis, zodat het duidelijk is of die patiënten al dan niet in isolatie moeten worden verzorgd."