Bijna 1 miljoen euro voor mobipunten in Diksmuide, Ieper en Veurne

Een mobipunt is een plek waar verschillende vervoersmogelijkheden samen­komen: het ligt bij een station, er is een bushalte in de buurt, je kunt er een deelfiets of -auto ­huren, er zijn laadpalen of er is een fietsherstelplaats. Kortom, het is een punt waar je uit verschillende vervoersmogelijkheden kan kiezen. De bedoeling is om mensen aan te zetten om zich op een duurzame manier te verplaatsen.