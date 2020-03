Meer katten dan inwoners in Doel: "We zoeken vrijwilligers om ze te voederen"

“Heel wat inwoners hebben Doel verlaten, maar velen hebben hun poes achtergelaten en daar is het probleem begonnen”, legt vrijwilligster Rita uit. "De poezen vermenigvuldigen zich ongecontroleerd.” Momenteel zijn er zo'n 50 zwerfkatten terwijl Doel maar een tiental inwoners telt.

Kattenopvangcentrum Heartbeat probeert al jaren om de kattenpopulatie terug te schroeven. “We vangen, steriliseren en chippen de katten, dan zoeken we ook een nieuw thuis voor hen. Als we geen thuis vinden voor de zwerfkatten, plaatsen we ze terug in Doel.”