Oproep brandweer: blijf best thuis als je je droogkast aanzet

Het is zo herkenbaar. Voor je vertrekt naar het werk of boodschappen wil doen, zet je nog snel je wasmachine of droogkast aan. Je vertrekt en komt terug met gewassen of gedroogde kleding. Maar het kan ook fout gaan. Dat laatste was gisteren bijna het geval in een huis in Hekelgem, deelgemeente van Affligem. Daar schoot een droogkast in brand. De eigenaar was gelukkig thuis en kon zelf blussen. De brandweer werd er voor alle zekerheid bijgeroepen, maar hoefde niet veel meer te doen.