Duitsland wil samen met andere Europese landen kinderen weghalen uit Griekse kampen

De Duitse regeringscoalitie heeft het opvangplan aangekondigd na felle discussies. De linkse partijen in Duitsland dringen al enkele dagen aan op humanitaire maatregelen om de overbevolking in de Griekse kampen in te dijken, zeker nu er schrijnende beelden zijn opgedoken over de leefomstandigheden van de kinderen daar. Bij de christendemocratische partijen CDU en CSU is er enige scepsis merkbaar. Zij vrezen dat het een verkeerd signaal zou sturen aan de migranten en vluchtelingen, dat iedereen opnieuw welkom is in Duitsland. Het land ving tijdens de vorige vluchtelingencrisis in 2015 zowat 1 miljoen asielzoekers op. (lees voort onder foto)