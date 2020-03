Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) schittert in horrorfilm "The Invisible Man"

We kennen de actrice Elisabeth Moss vooral van haar glansrol in de reeks The Handmaid's Tale. Nu speelt ze de hoofdrol in de nieuwe griezelfilm "The Invisible Man". En volgens onze filmkenner Ward Verrijcken is griezelen maar een deel van het spektakel. De film is artistiek zeer goed gemaakt, en hij gaat ook echt ergens over. "Een huwelijk van een uitdagend dramatische rol en een heel enge, entertainende film", zijn Moss' eigen woorden. Ward Verrijcken had een interview met haar over de rol die ze naar eigen zeggen al heel lang wilde vertolken.