Te snel in zone 30 of 50? Binnenkort ook GAS-boete mogelijk

Steden en gemeenten klagen vaak dat er amper op snelheid gecontroleerd wordt op wegen waar je maximaal 30 of 50 kilometer per uur mag rijden. Om hen de kans te geven daar zélf op in te zetten, komt de Vlaamse regering nu met de regelgeving rond GAS-boetes. "Dit is een goede zaak voor de verkeersveiligheid in onze gemeenten, niet alleen in schoolomgevingen, maar ook woonwijken", zegt minister Lydia Peeters. "Betere handhaving zal leiden tot een mentaliteits-en gedragswijziging van bestuurders in het verkeer en dat is nodig", vult minister Somers aan. "Met deze maatregelen worden er opnieuw meer middelen en autonomie doorgeschoven naar het lokale niveau. Dit komt bovenop de extra financiering die al voorzien was."