Geen nieuw record polonaise voor Halle: “Zolang iedereen zich geamuseerd heeft”

“We kunnen mooi terugblikken op deze unieke ervaring. Twee jaar geleden startten we als hofnarren, zie ons hier nu afscheid nemen als prinsenpaar”, zegt Prins Pips. Veel vreugde dus, maar hun grootste droom was toch om het Belgisch record farandole te verbreken en die kwam niet in vervulling. Farandole is het Franse woord voor polonaise, een dans waarbij een rij mensen elkaar volgen door de handen op elkaars schouders te leggen. “We zijn niet ongelukkig, zolang iedereen zich geamuseerd heeft”, aldus Prins Pips. Het record staat sinds begin dit jaar op 1716 mensen, zaterdagavond waren er dat heel wat minder.