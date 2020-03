Geen sneeuwklassen in Evergem door coronavirus: “Donderdag komen we in skikleren naar school”

“In de voormiddag mochten we op onze tablet spelen in de klas omdat we op dat tijdstip normaal in de bus zouden zitten en dus ook onze gsm boven zouden mogen halen ”, vertelt Felix. “Ik ben wel blij dat ze een alternatief hebben gevonden. Anders zouden we tijdens de les de hele tijd moeten denken aan hoe leuk sneeuwklassen hadden kunnen zijn.”

Klasgenoten Ella en Sterre denken er net zo over. “Ik was teleurgesteld toen ik hoorde dat de reis niet doorging”, zucht Ella. “Maar ik begreep het ook wel. Vandaag mogen we met steps en fietsen op de speelplaats spelen.” Sterre heeft minder geluk met die activiteit: “Ik heb geen fiets of skateboard bij me, want ik heb mijn voet pijn gedaan. Ik had op sneeuwklassen dus ook niet kunnen skiën”, lacht ze.