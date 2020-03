Genkenaar vast in quarantaine in Noord-Italië: “Wie niet weg moét, blijft beter binnen”

Hoewel de regio waar Jeroen woont ‘afgezet’ is, kan hij over het algemeen wel nog vrij rondlopen. “Het is zeker niet zo dat de politie je binnen in je eigen huis duwt. Maar bepaalde regio’s kan je wel gewoonweg niet uit, en dat wordt ook zo gecommuniceerd. Op mijn werk heeft dat geen invloed, want ik ben zelfstandige dus ik werk sowieso thuis. Voor de Italianen ligt dat wat moeilijker, want thuis werken is hier nog niet echt ingeburgerd.”

Ook reizen naar andere landen lukt nog, maar dan moet je wel een goede reden hebben. “Omwille van werk of medische redenen kan je de regio nog verlaten. Maar het zou niet slim zijn. Als je niet direct naar bijvoorbeeld België moét reizen, en je kan de reis uitstellen, dan doe je dat best.”