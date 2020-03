Gents zeepbedrijf Christeyns verdrievoudigt productie desinfecterende handgels

De vraag naar desinfecterende handgels is gigantisch. "Zelfs nu we de productie verdrievoudigd hebben, is de vraag nog zeker tien keer groter dan wat we kunnen leveren", zegt algemeen directeur Jef Wittouck in de hoofdzetel van Christeyns in Gent. De Franse fabriek is niet de enige die dergelijke gels kan produceren. Ook in Groot-Britannië en in Italië heeft Christeyns nog fabrieken die desinfecterende handgels kunnen maken. Maar de Franse vestiging is wel de volumefabriek. De productie is nu verhoogd van 1.000 ton op jaarbasis naar 3.000 ton per jaar.