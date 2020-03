Het niveau van het grondwater herstelt zich na felle regen de voorbije weken

Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het grondwaterpeil stond vorige maand nog laag voor de tijd van het jaar in veel regio's. "Vandaag en de komende dagen gaat het nog meer regenen en dan kan het niveau van het grondwater zich goed herstellen", zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De toestand is behoorlijk voor heel wat regio's: "Enkel op enkele plaatsen in Vlaanderen, vooral in Vlaams-Brabant en in het zuiden van Limburg, kunnen volgende maand nog enkele lage grondwaterstanden voorkomen".

Ook het zuiden van Oost-Vlaanderen is nog niet helemaal mee: daar zorgt de zware leemgrond ervoor dat het water langzamer doorsijpelt.