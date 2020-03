Ondersteunend personeel UGent legt het werk neer: "Dit is de grootste staking in jaren"

“We vragen drie dingen”, vertelt Tim Joosen van de socialistische vakbond ACOD. “We willen graag dat er een minimumloon komt van 14 euro per uur voor iedereen aan de UGent. We willen ook een statutarisering van de mensen die werken in de resto’s en kinderdagverblijven. En we willen dat de mensen van de schoonmaakploeg weer rechtstreeks aan de universiteit verbonden zijn en niet in dienst worden genomen via een onderaannemer.” De eisen werden maanden geleden al kenbaar gemaakt. Er loopt zelfs al enkele maanden een petitie die volgens de vakbond intussen door 3.500 mensen is getekend.