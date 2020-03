Halen bouwt historische sluis aan de Velpe weer op

Aan de sluis mondde vroeger de ‘Arm’ uit in de Velpe. De Arm vormde een verbindingskanaal tussen de Gete en de Velpe en werd gegraven om de Binnenmolen of Heilige-Geestmolen - een graanmolen uit 1324 - van voldoende water te voorzien. De sluis moest de toevoer van het water regelen. De graanmolen verdween in de tweede helft van de 18de eeuw. De sluis verloor haar functie volledig toen de monding van de Arm stroomopwaarts gelegd werd.