Voorraad Italiaanse supermarkten slinkt door coronavirus: "Vrachtwagenchauffeurs willen niet meer naar hier rijden"

Bij de Italiaanse supermarkt D'amici in Maasmechelen voelen ze de bezorgdheid bij hun klanten en leveranciers stijgen. De producten raken maar moeilijk tot in de winkel. Dat komt doordat sommige vrachtwagenchauffeurs de grenzen niet over mogen. Een ander deel van de transporteurs weigert zelf om nog te rijden. Zij willen geen besmetting riskeren in de onhygiënische wegstations waar ze zich normaal wassen.