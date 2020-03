Italië nog extra op slot door het nieuwe coronavirus: dit zijn alle quarantainemaatregelen

Even kort samenvatten. Afgelopen weekend werd een "rode zone" afgekondigd in Italië: de regio Lombardije werd samen met veertien andere provincies in het noorden van het land in quarantaine gezet. Sinds dinsdag werd die "rode zone" vervangen door "één beschermd Italië", wat dus betekende dat het hele land in quarantaine ging.

Intussen zijn er in Italië al meer dan 12.000 besmettingen en meer dan 800 doden. "Ik was me ervan bewust dat de maatregelen die ik begin deze week had afgekondigd, maar een eerste stap waren", zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte gisteravond, waarop hij de quarantainemaatregelen nog wat strakker zette.

Alle maatregelen lijsten we hieronder voor u op.