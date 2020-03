Kat in brand gestoken in Gistel

"Mijn kat kwam zondagavond rond 10.45 uur 's avonds thuis", zegt Sandra Soete. "Ik zag onmiddellijk dat er iets niets juist was. Pepper miauwde niet, hij was volledig in shock. Ik belde naar de dierenarts en mocht gelukkig direct langskomen, ook al was het al zo laat. Ze stond versteld van zijn brandwonden: een derde van zijn lijf is zwaar verbrand. We vermoeden dat iemand onze kat in het nauw gedreven heeft, overgoten heeft met een goedje en daarna in brand gestoken heeft. De dierenarts zegt dat ze nog nooit zo iets gezien heeft. Het is niet zeker dat Pepper deze aanval overleeft."