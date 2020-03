Coronavirus en olieconflict veroorzaken bloedbad op de beurzen, Bel-20 beleeft op een na slechtste dag 

"Nooit gezien in mijn carrière, zo'n daling", zegt Johan Mattart, de algemeen directeur van de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars. Het gunstige effect voor de consument hier is wel dat de prijs ook in België gaat zakken. "Eerst voor huisbrandolie, en later deze week ook aan de pomp. Het zal afhangen van de koers van de dollar, maar ongetwijfeld wordt dat een significante daling van enkele centen per liter." Huisbrandolie zou morgen 4,5 cent per liter goedkoper worden.