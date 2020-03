Keukenpersoneel VUB legt potten en pannen neer: "We vragen solidariteit met de mensen onderaan de ladder"

"Een man die in de keuken werkt, vertelde mij dat hij brandwonden heeft op zijn handen. De ovenhandschoenen zijn oud en worden maar niet vervangen", vertelt Matteo Kopriva, een student die de petitie tekende. "Twee vrouwen die in de broodjesbar werken, vertelden dat de werkdruk enorm hoog is. Er staat elke dag een ellenlange rij. Er is te weinig personeel om op een aangename manier te werken. Het was heel leerrijk en interessant om met hen te praten, ik denk dat dat voor studenten belangrijk is om te zien in welke omstandigheden het personeel moet werken."