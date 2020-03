Klimmer valt 4 meter naar beneden bij arbeidsongeval in Sint-Katelijne-Waver

In het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver bij Sint-Katelijne-Waver is een man (26) zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man, een professionele klimmer, werd ingezet tijdens verbouwingswerken in één van de torens van de school omdat het laatste deel van de toren niet bereikbaar was met een trap.

De klimmer had zich vastgemaakt in de nok van de toren aan een balk, maar die balk kwam los. “De man is ongeveer vier meter naar beneden gevallen en kwam terecht op een houten vloer”, vertelt Ludo Bellekens van de politie.

Het slachtoffer, een man uit Mechelen, liep verschillende breuken op en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.