Koning verlengt opdracht twee opdrachthouders tot 16 maart, "om snel regering te vormen"

Vanmorgen herhaalde CD&V-voorzitter Joachim Coens dat de N-VA best mee in de federale regeringsboot wordt genomen. Maar de PS, de grootste partij aan Franstalige kant, beschouwt samenwerken met de N-VA als onmogelijk.

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) wil zich voorlopig niet uitspreken over die piste of over de houding van CD&V. "Laat de informateurs en de koning hun werk doen", zei hij vanmiddag voor aanvang van het Overlegcomité over het coronavirus. Zijn Vlaamse collega Jan Jambon (N-VA) toont zich uiteraard wel tevreden over de houding van de Vlaamse christendemocraten. "Ik had dat wel verwacht van de CD&V-leden, dat zijn doorgaans verstandige mensen", verwijst hij naar de bevraging van de CD&V-achterban.

Bij Groen wordt boos gereageerd nu de politieke stilstand lijkt aan te houden. "Dit is geen ernstige manier van werken,” zegt partijvoorzitter Meyrem Almaci. “Ik doe een oproep tot ernst en sérieux van de politieke klasse. Iedereen beseft dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, maar in het belang van de gezondheidstoestand van onze burgers, onze economie en ons klimaat is de situatie dringend. Elke dag dat er geen regering is, is een verloren dag voor elke burger in dit land.”

