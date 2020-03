Leerling schrijft brief met excuses aan prins Harry: "Ik wilde niet nog meer herrie"

Markle bracht afgelopen vrijdag in het kader van de Vrouwendag een bezoek aan de Robert Clack Upper School in Dagenham, Londen, en vroeg aan de aanwezige mannelijke leerlingen of iemand ook iets wilde zeggen. En dat wilde Okoye wel, inclusief knuffel en kus dus die bij een enthousiaste Markle tot een spontane lach leidden.

Okoye in "Good Morning Britain": "Na mijn toespraak zei ze dat ik het erg goed gedaan had. En ja, ik heb daarna een handgeschreven verontschuldiging voor prins Harry geschreven. Omdat ik niet nog meer herrie wilde. Er was bijvoorbeeld een reactie op Instagram waarin te lezen stond dat, als ik binnen de 6 maanden dood zou teruggevonden worden, men wel wist wie de dader was. Dus dacht ik dat ik me maar beter nu al zou indekken."

Bekijk hieronder de beelden van Meghan Markle en Aker Okoye: