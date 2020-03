Deelauto's, deelfietsen en laadpalen bij stations: Vlaams minister Crevits investeert in 9 nieuwe mobipunten

Nu moeten er dus 9 bijkomen. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits ( CD&V) heeft daarvoor 2 regio's uitgekozen waar de nood het hoogst is. "Ze komen enerzijds in de Vlaamse rand in Vlaams-Brabant. Die projecten passen in de minder hinder-strategie bij de geplande werken aan de Ring rond Brussel. Maar anderzijds komen er ook in West-Vlaanderen, meer bepaald de Westhoek, waar de openbare vervoersmogelijkheden een pak kleiner zijn", zegt minister Crevits. In Vlaams-Brabant komen er 6 mobipunten bij: in Haacht, Vilvoorde, Weerde, Wezembeek-Oppem, Asse en Sint-Genesius-Rode. In West-Vlaanderen gaat het dus om 3 steden in de Westhoek, zijnde Diksmuide, Ieper en Veurne.