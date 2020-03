Na 20 jaar wachten komt er eindelijk een nieuwe kazerne in Kaprijke

Twintig jaar geleden was er voor het eerst sprake van een nieuwe brandweerkazerne in Kaprijke."Het huidige gebouw dateert uit 1982 en is volledig uitgeleefd. Er is ook veel plaatstekort. Onder andere het sanitair is niet meer wat het moet zijn. Het was dus dringend tijd om de brandweerpost te verplaatsen”, zegt kapitein Patrick Goossens.