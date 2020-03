Nieuwe hand voor sinterklaasbeeld in Sint-Niklaas

Afgelopen zomer braken enkele vandalen de rechterhand van het bekende sinterklaasbeeld af en de hand was helemaal verbrijzeld. De restauratie van de hand is nu, na zo'n 6 maanden, afgelopen. Het was de 3e keer al dat een reparatie aan het beeld na vandalenstreken nodig was. Al 24 jaar prijkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas een standbeeld van de patroonheilige.