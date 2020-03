Van sportwagen naar kruiwagen: Nigeriaanse broertjes maken eigen versie van peperdure hiphop-clip "The Box"

Ikorodu bois postte het resultaat op Instagram en Twitter en tagde rapper Roddy Ricch. Nog geen dag later retweette de Amerikaanse rapper de kunsten van de broertjes. Sindsdien hebben nog andere internationale sterren zich geout als fan, onder andere zangeres Rihanna.

De broers zijn in de wolken. "Wij willen laten zien dat je ook zonder veel geld mooie en creatieve dingen kunt maken. Het idee en de boodschap zijn het belangrijkste", zeggen ze in een interview met het Nederlandse RTL Nieuws. "Het belangrijkste is dat je de details, zoals in de camera kijken, goed op muziek moet timen. Dan maakt het niet uit dat je het filmpje in een dorp in Nigeria maakt."

Dat Roddy Ricch hun video gedeeld heeft, maakt de broers bijzonder trots en doet hen dromen van meer. Ikorodu bois is ook aan de slag gegaan met "Yummy" van Justin Bieber en postte ook een eerbetoon aan de onlangs omgekomen Amerikaanse basketbalspeler Kobe Bryant.