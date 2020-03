Noodweer maakt tientallen slachtoffers in Brazilië

Het noodweer leidde in de staat São Paulo tot overstromingen en aardverschuivingen. In de heuvels rond de zwaar getroffen plaats Guarujá zoeken reddingswerkers nog naar overlevenden. Die zoektocht is niet zonder gevaar, omdat er nog landverschuivingen dreigen.

Deze tijd van het jaar valt er sowieso veel regen in de regio, maar nu gaat het wel om extreme toestanden. In Guarujá viel in één dag liefst 320 millimeter regen, dat is meer dan er normaal in de hele maand maart valt.