Omgewaaide populier uit Zottegem leeft verder als theelepel

“Twee jaar geleden heb ik de boom leren kennen”, getuigt Stijn die een van de lepels mag hebben. Stijn komt uit West-Vlaanderen en kwam via zijn vriendenkring in contact met de populier. “Toen ik samen met mijn vriendin en kinderen de boom voor het eerst van dichtbij had gezien, heeft hij mij niet meer losgelaten. Tijdens momenten van verdriet was de populier echt een houvast. We kwamen hier ook vaak om te picknicken. Toen ik hoorde dat de boom gesneuveld was, heeft dat mij heel erg geraakt. Even plots als hij in mijn leven kwam, is hij ook verdwenen. Het is gek dat een boom zo’n gevoel kan opwekken.”