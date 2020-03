Podvis: De robot, vriend of vijand van de werkmens?

"Er zijn al robots die ronde huizen kunnen metselen, met leidingen en al", vertelt bouwvakker Dieter Vanlimberge. En ook stellingenbouwer Philip Denys ondervindt aan den lijve hoe technologie zijn werk en dat van zijn collega's beïnvloedt: "Vroeger zetten wij een grote stelling met wel twintig man, nu met die verreikers die alles de lucht in tillen, doen we hetzelfde met vier man. Maar het is wel veel zwaarder werken. En carrière maken zit er als arbeider niet meer in, elke hogere post wordt ingenomen door hooggeschoolden."

Het ziet er op het eerste gezicht naar uit dat nieuwe technologieën geen zegen zijn voor de werkmens. Veel arbeiders vrezen voor hun job. Anderen merken dat ze voortdurend in het oog gehouden worden, de poetsman of -vrouw bijvoorbeeld, die zijn/haar instructies krijgt via een tablet.

En toch hoeft het niet allemaal kommer en kwel te zijn. Arbeidssociologen Monique Ramioul en Geert Van Hootegem van het Hoger Instituut voor de Arbeid leggen in de podcast uit dat nieuwe technologieën ook grote kansen bieden voor arbeiders. Op voorwaarde dat ze betrokken worden bij de invoering ervan, en dat ze voldoende opleiding krijgen om ermee om te gaan. Ook de trend van almaar verdergaande specialisering in grotere bedrijven wordt beter omgebogen in de richting van kleine autonome teams, waar werknemers elkaar beter kunnen aanvullen in plaats van altijd naast elkaar te werken.