Nooit meer snurken dankzij chip in de tong?

Is een kleine chip in de tong dé redding voor duizenden mensen die lijden aan slaapapneu en luid snurken? "De eerste testen met de chip in Frankrijk en Groot-Brittannië tonen aan van wel", zegt professor Olivier Vanderveken in "Start Je Dag". De afdeling Neus, Keel en Oor van het UZA had afgelopen week de primeur voor de Benelux. "De eerste operaties met de tongchip zijn gebeurd. Het gaat om een zeer beperkte ingreep. We maken een kleine snede onder de kin en plaatsen de chip achteraan de tong."