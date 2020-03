Raad van State schorst Waalse uitvoervergunningen voor wapens naar Saudi-Arabië

De zaak was in kortgeding aangespannen volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid door de Franstalige Liga voor Mensenrechten, het Forum voor Vredesactie en de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie. De schorsing heeft betrekking op in totaal 17 vergunningen die Waals minister-president Elio Di Rupo had uitgereikt op 9, 17, 20 en 28 december 2019.