9.000 besmettingen, 460 doden en land in lockdown, Italiaanse viroloog: "Italië heeft coronavirus te lang onderschat"

De ziekenhuizen liggen alleszins goed vol. "Vooral in de regio Lombardije zijn er problemen voor de opvang van mensen in de intensieve zorg. Gelukkig krijgen we hulp van ziekenhuizen in andere regio's. Zij nemen patiënten over en maken zo plaatsen vrij hier in Lombardije. Daarom moeten we er alles aan doen om de verspreiding naar andere regio's tegen te gaan. Als de situatie van Lombardije zich zou verspreiden in andere regio's, zou dat heel ernstig zijn voor het hele land."