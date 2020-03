Scheepvaart blijft mannenwereld, maar daar komt stilaan verandering in

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart heeft de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen Tracy Edwards uitgenodigd. Zij was de kapitein van het eerste zeilschip met een volledig vrouwelijke bemanning, 31 jaar geleden. Toen was dat nog een unicum. Edwards kwam vertellen over haar ervaring als vrouw in een mannenwereld en hoe zij met seksisme omging.