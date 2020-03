Soedanese hervormingsgezinde premier Abdalla Hamdok overleeft een bomaanslag

Hamdok is premier sinds augustus vorig jaar. Hij leidt een overgangsbewind waarin zowel de democratische oppositie en leiders van de protestbeweging zitten, als de voormalige militaire machthebbers. Hij is een voormalig diplomaat en werkte eerder voor de Verenigde Naties en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

Mogelijk is niet iedereen van het vroegere bewind het eens met die overgang, of het zou kunnen dat de aanslag het werk is van internationale terreurgroepen zoals Al Qaeda of IS. De beslissing van de regering om de voormalige dictator Omar al-Bashir uit te leveren aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, kan mogelijk ook een aanleiding zijn voor sommigen uit het oude regime.

Zeker is dat het grote land Soedan in een diepe economische crisis zit. Volgens het Internationaal Muntfonds zit 22 procent van de 42 miljoen inwoners zonder werk en bij de jongeren is dat zelfs 30 procent. De inflatie in Soedan bedraagt 60 procent.