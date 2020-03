IJzervlakte staat opnieuw onder water

De IJzer stond zaterdag zo'n 4,5 meter hoog. Dat is een meter hoger dan normaal. De IJzervlakte is een natuurlijk overstromingsgebied omdat de rechteroever van de IJzer niet ingedijkt is. “Vanaf 4 meter kan het water dan in de Broeken lopen”, zegt Pieter-Jan Taillieu van de Zuidijzerpolder.” Het is wel al 2 jaar geleden dat dit gebeurde, omdat het de voorbije jaren erg droog was. Het water kan tijdelijk een aantal dagen gebufferd worden in afwachting dat men in Nieuwpoort voldoende kan lozen.