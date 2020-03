Twee presidenten leggen de eed af in Afghanistan met raketvuur op de achtergrond

Beide mannen hebben nu vandaag de eed afgelegd als president op verschillende plaatsen in het presidentieel paleis in de hoofdstad Kaboel. Tijdens de eedaflegging van Ghani waren er explosies en geweervuur te horen op de achtergrond, maar hij werd niet geraakt. De terreurgroep IS heeft de raketaanval opgeëist, maar bewijzen daarvan zijn er niet.

Ghani en Abdullah betwistten elkaar ook al het presidentschap tijdens de vorige verkiezingen. Toen is na Amerikaanse bemiddeling een compromis gevonden: Ghani werd president en Abdullah regeringsleider. Dat wankele evenwicht heeft al die jaren gewerkt, maar nu dreigt dat verstoord te worden. Opvallend is dat de Amerikaanse gezant voor Zalmay Khalilzad en VN-gezant Tadamichi Yamamoto de eedaflegging van Ashraf Ghani bijwoonden. Dat is een erkenning van diens positie.