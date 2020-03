Hoe dodelijk is het nieuwe coronavirus in ons land? Dat is moeilijk te bepalen, en wel hierom

Hoe dodelijk is het nieuwe coronavirus? Het is een vraag die we bij VRT NWS intussen vaak hebben gekregen. Is het dodelijker dan de griep of net niet? Het antwoord is: op basis van de cijfers kunnen we dat niet met zekerheid zeggen. Want de cijfers die nu rondgaan, kunnen nog elke dag veranderen. Bovendien is de kans op sterven niet voor iedereen hetzelfde: ouderen lopen meer risico dan jongeren.