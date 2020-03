Volvo Cars hervat autotransport per trein vanuit China

"We verwachten 198 wagens", legt Barbara Blomme, woordvoerder van Volvo Cars uit. "We zijn blij dat de trein helemaal gevuld is geraakt. Het is de eerste trein die, sinds het coronavirus en wat dat in China heeft teweeg gebracht, weer in North Sea Port aankomt." Dat de productie stil lag, komt niet alleen door het nieuwe coronavirus, maar ook door het Chinese nieuwjaar. Dat werd gevierd even voor de grote virusuitbraak. "Sinds half januari lag de productie stil", zegt Barbara Blomme.

Ook het autotransport per trein naar China verloopt weer normaal. Er waren nog heenreizen, de wagens geraakten per trein nog in China, maar er kwamen er geen terug. "Dat is logisch", aldus Blomme, "want door het coronavirus was er in de Chinese fabrieken geen productie. Nu de maatregelen versoepeld zijn, is de productie weer op gang aan het komen." Na de eerste trein zal er deze week nog een tweede volgen.

Sinds midden vorig jaar heeft Volvo Cars een rechtstreekse spoorverbinding tussen North Sea Port en de Chinese stad Xi'an. Er rijden twee treinen per week.