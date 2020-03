Voorbije vijf jaar opnieuw meer wapens verkocht wereldwijd

In de periode 2015-2019 steeg de wapenverkoop wereldwijd met 5,5 procent tegenover de periode 2010-2014. Alleen al de invoer in het Midden-Oosten steeg met 61 procent tijdens die periode. Die import is goed voor 35 procent van de totale wereldwijde wapeninvoer in de afgelopen vijf jaar. Tegelijkertijd is Saudi-Arabië de grootste wapenimporteur geworden, voor India.

De Verenigde Staten exporteerden de meeste wapens en zijn de belangrijkste leverancier van de Saudi's (73 procent van de invoer) gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (13 procent). Dat er zoveel wapens naar het Midden-Oosten worden geëxporteerd is volgens Sipri zorgwekkend, omdat er in de regio sprake is van een mogelijk nieuwe escalatie van geweld en conflicten.

De VS lijkt steeds dominanter te worden in de wapenverkoop. Enkele van de belangrijkste Amerikaanse wapencontracten zijn nog gesloten onder de regering van de vorige president Barack Obama. Rusland is de tweede grootste leverancier. Het land is verantwoordelijk voor een vijfde van het totale aantal leveringen. De Russische wapenexport daalde wel met 18 procent tegenover de periode 2010-2014. Frankrijk is de derde grootste exporteur. Het land is goed voor 8 procent van de wereldwijde verkoop. Duitsland en China vullen de top vijf aan.