Waarom doodde de mannetjeszwaan zijn partner? 

Als het niet klikt, kan dat ontaarden in zware agressie. Zwanen kunnen zeer gewelddadig uit de hoek komen. Dat weten ook mensen die al eens met een kajak te dicht bij een nest kwamen. Zwanen dulden geen indringers in hun territorium. "Tussen mannetjes onderling wordt dan soms een gevecht op leven en dood geleverd. Maar doorgaans vechten vogels liever niet", zegt Faveyts. "Voor het zover komt, geven ze eerst duidelijke signalen dat het beter is te vertrekken. Alleen is het de vraag of de zwaan uit Brugge dat kon. Die Brugse zwanen zijn in feite getemd en zijn het niet gewoon om lange afstanden af te leggen. Dat kan verklaren waarom ze niet op de vlucht sloeg."