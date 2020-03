Wie sterft er precies aan het coronavirus? Sterftecijfer het hoogste bij 80-plussers en bij mannen

Dat cijfer daalt systematisch per leeftijdsgroep: voor 70- tot 80-jarigen is dat nog 8 procent, voor 60- tot 69-jarigen nog 3,6 procent. Patiënten tussen 50 en 60 sterven slechts in 1,3 procent van de gevallen. Onder de leeftijdsgrens van 50 zakt het cijfer verder, naar minder dan 0,5 procent. Let wel: de cijfers kunnen nooit exact zijn, want lang niet alle mensen die besmet raakten met corona, krijgen ook de diagnose. Dit komt omdat sommigen slechts heel lichte of zelfs geen symptomen hebben. Mogelijk liggen de relatieve sterftecijfers daardoor iets lager.

